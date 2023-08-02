Ткаченко 2-й брак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ткаченко Косьма Федорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ткаченко Косьма Федорович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ткаченко Косьма Федорович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ткаченко Косьма Федорович
Смерть
Неизвестно