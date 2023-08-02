Ткаченко 2-й брак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко 2-й брак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ткаченко Даниил Косьмин

Отец ребёнка: Ткаченко Косьма Федорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ткаченко Даниил Косьмин

Отец ребёнка: Ткаченко Косьма Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ткаченко Давид Косьмин

Отец ребёнка: Ткаченко Косьма Федорович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ткаченко Иван Косьмин

Отец ребёнка: Ткаченко Косьма Федорович

Смерть
Неизвестно
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