Ткаченко Даниил Косьмин
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти19.01.1913
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Ткаченко Косьма Федорович
Мать: Ткаченко 2-й брак
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ткаченко Гавриил Данилович
Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1872
Дочь: Параскева Даниловна
Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1874
Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1877
Сын: Ткаченко Терентий Данилович
Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1879
Сын: Ткаченко Евстафий Данилович
Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1882
Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1884
Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1887
Дочь: Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1887
Сын: Ткаченко Прокофий Данилович
Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна
Смерть
19.01.1913
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Рождение ребёнка
22.06.1970
Дочь: Мария Даниловна
Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна
Бракосочетание
До 1970
Похороны
Неизвестно