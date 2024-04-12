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Ткаченко 1 Елена Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ткаченко Гавриил Данилович

Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин

Рождение ребёнка
15.10.1872

Дочь: Параскева Даниловна

Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин

Рождение ребёнка
15.12.1874

Сын: Ткаченко Павел Данилович

Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин

Рождение ребёнка
10.04.1877

Сын: Ткаченко Терентий Данилович

Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин

Рождение ребёнка
13.10.1879

Сын: Ткаченко Евстафий Данилович

Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин

Рождение ребёнка
28.02.1882

Сын: Ткаченко Гавриил Косьмин

Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин

Рождение ребёнка
05.10.1884

Сын: Ткаченко Петр Данилович

Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин

Рождение ребёнка
13.02.1887

Дочь: Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин

Рождение ребёнка
13.02.1887

Сын: Ткаченко Прокофий Данилович

Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин

Рождение ребёнка
22.06.1970

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин

Бракосочетание
До 1970

Муж: Ткаченко Даниил Косьмин

Смерть
Неизвестно
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