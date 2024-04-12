Ткаченко 1 Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ткаченко Гавриил Данилович
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин
Рождение ребёнка
15.10.1872
Дочь: Параскева Даниловна
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин
Рождение ребёнка
15.12.1874
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин
Рождение ребёнка
10.04.1877
Сын: Ткаченко Терентий Данилович
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин
Рождение ребёнка
13.10.1879
Сын: Ткаченко Евстафий Данилович
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин
Рождение ребёнка
28.02.1882
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин
Рождение ребёнка
05.10.1884
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин
Рождение ребёнка
13.02.1887
Дочь: Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин
Рождение ребёнка
13.02.1887
Сын: Ткаченко Прокофий Данилович
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин
Рождение ребёнка
22.06.1970
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Косьмин
Бракосочетание
До 1970
Смерть
Неизвестно