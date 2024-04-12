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Ткаченко Гавриил Данилович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ткаченко Даниил Косьмин

Мать: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Рождение ребёнка
?.09.1910

Сын: Ткаченко Лукьян Гаврилович

Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Трофимовна

Рождение ребёнка
12.10.1914

Сын: Ткаченко Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Трофимовна

Рождение ребёнка
01.01.1917

Сын: Ткаченко Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Трофимовна

Рождение ребёнка
24.12.1918

Дочь: Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Трофимовна

Рождение ребёнка
21.01.1921

Сын: Ткаченко Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Ульяна Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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