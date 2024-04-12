Ткаченко Гавриил Данилович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ткаченко Даниил Косьмин
Рождение ребёнка
?.09.1910
Сын: Ткаченко Лукьян Гаврилович
Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Трофимовна
Рождение ребёнка
12.10.1914
Сын: Ткаченко Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Трофимовна
Рождение ребёнка
01.01.1917
Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Трофимовна
Рождение ребёнка
24.12.1918
Дочь: Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Трофимовна
Рождение ребёнка
21.01.1921
Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно