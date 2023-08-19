Ткаченко Иван Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Иван Косьмин

Ткаченко Иван Косьмин

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ткаченко Косьма Федорович

Мать: Ткаченко 2-й брак

Бракосочетание
22.04.1881

Жена: Ткаченко Матрена Исааковна

Рождение ребёнка
13.08.1882

Сын: Ткаченко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Исааковна

Рождение ребёнка
24.12.1884

Сын: Ткаченко Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Исааковна

Рождение ребёнка
10.07.1887

Сын: Ткаченко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Исааковна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close