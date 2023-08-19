Ткаченко Иван Косьмин
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Ткаченко Косьма Федорович
Мать: Ткаченко 2-й брак
Бракосочетание
22.04.1881
Рождение ребёнка
13.08.1882
Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Исааковна
Рождение ребёнка
24.12.1884
Сын: Ткаченко Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Исааковна
Рождение ребёнка
10.07.1887
Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Исааковна
Смерть
Неизвестно