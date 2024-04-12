Ткаченко Игнатий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1884
Отец: Ткаченко Иван Косьмин
Рождение ребёнка
22.03.1913
Дочь: Матрена Игнатьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Аггеевна
Рождение ребёнка
?.01.1919
Дочь: Агафия Игнатьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Аггеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно