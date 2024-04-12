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Ткаченко Игнатий Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

24.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1884

Отец: Ткаченко Иван Косьмин

Мать: Ткаченко Матрена Исааковна

Рождение ребёнка
22.03.1913

Дочь: Матрена Игнатьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Аггеевна

Рождение ребёнка
?.01.1919

Дочь: Агафия Игнатьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Аггеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Анастасия Аггеевна

Смерть
Неизвестно
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