Ткаченко Анастасия Аггеевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1913
Дочь: Матрена Игнатьевна
Отец ребёнка: Ткаченко Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1919
Дочь: Агафия Игнатьевна
Отец ребёнка: Ткаченко Игнатий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно