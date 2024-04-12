Ткаченко (Губарева) Матрена Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко (Губарева) Матрена Исааковна

Ткаченко (Губарева) Матрена Исааковна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Губарев Исаак Григорьевич

Мать: Губарева Мария Кондратьевна

Бракосочетание
22.04.1881

Муж: Ткаченко Иван Косьмин

Рождение ребёнка
13.08.1882

Сын: Ткаченко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Косьмин

Рождение ребёнка
24.12.1884

Сын: Ткаченко Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Косьмин

Рождение ребёнка
10.07.1887

Сын: Ткаченко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Косьмин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close