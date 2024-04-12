Ткаченко (Губарева) Матрена Исааковна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
22.04.1881
Рождение ребёнка
13.08.1882
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Косьмин
Рождение ребёнка
24.12.1884
Сын: Ткаченко Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Косьмин
Рождение ребёнка
10.07.1887
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Косьмин
Смерть
Неизвестно