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Губарева Мария Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Губарев Иван Исаакович

Отец ребёнка: Губарев Исаак Григорьевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ткаченко Матрена Исааковна

Отец ребёнка: Губарев Исаак Григорьевич

Рождение ребёнка
03.10.1872

Дочь: Харитина Исааковна

Отец ребёнка: Губарев Исаак Григорьевич

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г ,лист-158,зап-43
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарев Исаак Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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