Губарева Мария Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Губарев Исаак Григорьевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ткаченко Матрена Исааковна
Отец ребёнка: Губарев Исаак Григорьевич
Рождение ребёнка
03.10.1872
Дочь: Харитина Исааковна
Отец ребёнка: Губарев Исаак Григорьевич
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г ,лист-158,зап-43
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно