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(Губарева) Харитина Исааковна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

03.10.1872

Дата смерти

07.12.1873

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1872

Отец: Губарев Исаак Григорьевич

Мать: Губарева Мария Кондратьевна

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г ,лист-158,зап-43
Крещение
04.10.1872
Godparents:Криволукские гос.крестьяне : Иван Никифорович Корсунов и Ильи Аввакумовича Цыбы - жена Ефимия Андреевна
Смерть
07.12.1873
Причина смерти: Болезнь - коклюш | ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.,лист-71,зап-49
Похороны
09.12.1873
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