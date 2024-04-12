(Губарева) Харитина Исааковна
Место рождения
Дата рождения03.10.1872
Дата смерти07.12.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1872
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г ,лист-158,зап-43
Крещение
04.10.1872
Godparents:Криволукские гос.крестьяне : Иван Никифорович Корсунов и Ильи Аввакумовича Цыбы - жена Ефимия Андреевна
Смерть
07.12.1873
Причина смерти: Болезнь - коклюш | ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.,лист-71,зап-49
Похороны
09.12.1873