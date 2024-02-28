Ткаченко Мелания Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ткаченко Яков Федорович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Ткаченко Яков Федорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Ткаченко Яков Федорович
Смерть
Неизвестно