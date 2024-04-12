Ткаченко Ефим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ткаченко Прокофий Ефимович
Мать ребёнка: Ткаченко Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Зубенко Олимпиада Ефимовна
Мать ребёнка: Ткаченко Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Ткаченко Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ткаченко Никифор Ефимович
Мать ребёнка: Ткаченко Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Агафия Ефимовна
Мать ребёнка: Ткаченко Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
22.06.1871
Мать ребёнка: Ткаченко Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткаченко Анна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно