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Ткаченко Ефим Яковлевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ткаченко Яков Федорович

Мать: Ткаченко Мелания Евстафьевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ткаченко Прокофий Ефимович

Мать ребёнка: Ткаченко Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Зубенко Олимпиада Ефимовна

Мать ребёнка: Ткаченко Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Ткаченко Иван Ефимович

Мать ребёнка: Ткаченко Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Ткаченко Никифор Ефимович

Мать ребёнка: Ткаченко Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Агафия Ефимовна

Мать ребёнка: Ткаченко Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
22.06.1871

Сын: Ткаченко Трофим Ефимович

Мать ребёнка: Ткаченко Анна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Анна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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