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Ткаченко Трофим Ефимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

22.06.1871

Дата смерти

09.04.1917

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1871

Отец: Ткаченко Ефим Яковлевич

Мать: Ткаченко Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ткаченко Яким Трофимович

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Матрена Трофимовна

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
19.10.1912

Дочь: Параскева Трофимовна

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
16.03.1915

Сын: Ткаченко Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Емельяновна

Смерть
09.04.1917
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Похороны
Неизвестно
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