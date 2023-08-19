Ткаченко Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Ткаченко Ефим Яковлевич
Мать: Ткаченко Анна Игнатьевна
Бракосочетание
25.10.1881
Рождение ребёнка
30.10.1882
Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
20.11.1884
Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
05.09.1887
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Федоровна
Смерть
Неизвестно