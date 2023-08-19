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Ткаченко Иван Ефимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Ткаченко Ефим Яковлевич

Мать: Ткаченко Анна Игнатьевна

Бракосочетание
25.10.1881

Жена: Ткаченко Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
30.10.1882

Сын: Ткаченко Косьма Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
20.11.1884

Сын: Ткаченко Яким Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
05.09.1887

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Федоровна

Смерть
Неизвестно
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