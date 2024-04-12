Ткаченко (Белоусова) Матрена Федоровна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
25.10.1881
Рождение ребёнка
30.10.1882
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
20.11.1884
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
05.09.1887
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно