Ткаченко (Белоусова) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко (Белоусова) Матрена Федоровна

Ткаченко (Белоусова) Матрена Федоровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1881

Муж: Ткаченко Иван Ефимович

Рождение ребёнка
30.10.1882

Сын: Ткаченко Косьма Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Ефимович

Рождение ребёнка
20.11.1884

Сын: Ткаченко Яким Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Ефимович

Рождение ребёнка
05.09.1887

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close