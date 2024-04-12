Ткаченко Анна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти03.01.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ткаченко Прокофий Ефимович
Отец ребёнка: Ткаченко Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Зубенко Олимпиада Ефимовна
Отец ребёнка: Ткаченко Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Ткаченко Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ткаченко Никифор Ефимович
Отец ребёнка: Ткаченко Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Агафия Ефимовна
Отец ребёнка: Ткаченко Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
22.06.1871
Отец ребёнка: Ткаченко Ефим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1883
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно