Думнов Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
06.02.1884
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
1887
Сын: Думнов Иван Иванович
Мать ребёнка: Думнова Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
22.05.1889
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Думнова Матрона Михайловна
с. Селитьба
Бракосочетание
21.01.1891
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
18.02.1894
Дочь: Гусева Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
15.06.1898
Сын: Думнов Иван Иванович
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
15.06.1898
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
10.03.1901
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
12.07.1902
Дочь: Бочкарёва Мария Ивановна
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
21.05.1905
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
14.05.1906
Сын: Думнов Константин Иванович
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
05.08.1909
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
09.07.1913
Дочь: Карлинова Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно