Думнов Иван Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДумнов Иван Спиридонович

Думнов Иван Спиридонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Думнов Спиридон Герасимов

Мать: Думнова Феодосья Якимова

Бракосочетание
06.02.1884

Жена: Думнова Матрона Михайловна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
1887

Сын: Думнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Думнова Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
22.05.1889

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Думнова Матрона Михайловна

с. Селитьба
Бракосочетание
21.01.1891

Жена: Думнова Евдокия Андреевна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
18.02.1894

Дочь: Гусева Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
15.06.1898

Сын: Думнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
15.06.1898

Сын: Думнов Семён Иванович

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
12.07.1902

Дочь: Бочкарёва Мария Ивановна

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
21.05.1905

Сын: Думнов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
14.05.1906

Сын: Думнов Константин Иванович

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
05.08.1909

Сын: Думнов Емельян Иванович

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
09.07.1913

Дочь: Карлинова Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close