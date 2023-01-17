Думнов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
15.01.1910
Жена: Думнова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1911
Сын: Думнов Александр Иванович
Мать ребёнка: Думнова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1912
Дочь: Кукаева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Думнова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1914
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Думнова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1919
Мать ребёнка: Думнова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Ираида Ивановна
Россия
Смерть
Неизвестно
умер на "Саве"