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Думнов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Думнов Иван Спиридонович

Мать: Думнова Матрона Михайловна

Бракосочетание
15.01.1910

Жена: Думнова Ираида Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.1911

Сын: Думнов Александр Иванович

Мать ребёнка: Думнова Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1912

Дочь: Кукаева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Думнова Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1914

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Думнова Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1919

Сын: Думнов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Думнова Ираида Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Ираида Ивановна

Россия
Смерть
Неизвестно
умер на "Саве"
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