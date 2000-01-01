Думнова (Майорова) Матрона Михайловна
Место рожденияШарголи
Дата рождения1863
Дата смертиДо 1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Майоров Михаил Иванович
Мать: не указана
Шарголи
Бракосочетание
06.02.1884
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
1887
Сын: Думнов Иван Иванович
Отец ребёнка: Думнов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
22.05.1889
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Думнов Иван Спиридонович
с. Селитьба
Смерть
До 1891