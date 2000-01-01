Думнова (Майорова) Матрона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДумнова (Майорова) Матрона Михайловна

Думнова (Майорова) Матрона Михайловна

avatar

Место рождения

Шарголи

Дата рождения

1863

Дата смерти

До 1891

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Майоров Михаил Иванович

Мать: не указана

Шарголи
Бракосочетание
06.02.1884

Муж: Думнов Иван Спиридонович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
1887

Сын: Думнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Думнов Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
22.05.1889

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Думнов Иван Спиридонович

с. Селитьба
Смерть
До 1891
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close