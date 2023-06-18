село Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Селитьба

Сосновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд
2119Селидьба, с. вл.при рч. Паломке.4727125435528Церковь православная 1. Единоверческая 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Хвощевская волость
201. Селидьба, село бывшее владельческое, при реке Кудьме, дворов 190, жителей 962, 2 церкви православных, 5 ветряных мельниц, 25 кузн.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Горбатовский уезд, Хвощевская волость
с. Селитьба1032421512

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Павловский уезд, Хвощевская волость
Селитьба село224Селитьбск. 1353Хвощевк. 143065

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сосновский район
19817Селитьбасело55°47'43°30'N-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сосновский муниципальный район, Сельское поселение Селитьбинский сельсовет
22650432101с Селитьбасело

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