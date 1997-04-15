Думнова (Пестова) Ираида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Пестова) Ираида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Пестов Иван Иванович

Мать: Пестова Зиновья Самойловна

Бракосочетание
15.01.1910

Муж: Думнов Иван Иванович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
25.05.1911

Сын: Думнов Александр Иванович

Отец ребёнка: Думнов Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1912

Дочь: Кукаева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Думнов Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1914

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Думнов Иван Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1919

Сын: Думнов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Думнов Иван Иванович

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Думнов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кузнецова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Думнов Иван Иванович

Россия
Смерть
Неизвестно
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