Думнова (Пестова) Ираида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Пестов Иван Иванович
Бракосочетание
15.01.1910
Муж: Думнов Иван Иванович
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
25.05.1911
Сын: Думнов Александр Иванович
Отец ребёнка: Думнов Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1912
Дочь: Кукаева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Думнов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1914
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Думнов Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1919
Отец ребёнка: Думнов Иван Иванович
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Думнов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кузнецова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Думнов Иван Иванович
Россия
Смерть
Неизвестно