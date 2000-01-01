Пестова (Кондратьева) Зиновья Самойловна
Место рожденияМенщиково
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Кондратьев Самуил Герасимович
Мать: не указана
Менщиково
Бракосочетание
03.02.1891
Муж: Пестов Иван Иванович
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Думнова Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1894
Дочь: Ражева Мария (Марфа) Ивановна
Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1898
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1900
Сын: Пестов Константин Иванович
Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
06.01.1903
Дочь: Груздева Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно