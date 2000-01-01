Пестова (Кондратьева) Зиновья Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова (Кондратьева) Зиновья Самойловна

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Место рождения

Менщиково

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Кондратьев Самуил Герасимович

Мать: не указана

Менщиково
Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Пестов Иван Иванович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Думнова Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1894

Дочь: Ражева Мария (Марфа) Ивановна

Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1898

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1900

Сын: Пестов Константин Иванович

Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
06.01.1903

Дочь: Груздева Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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