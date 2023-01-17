Ражева (Пестова) Мария (Марфа) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ражева (Пестова) Мария (Марфа) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1894

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1893 г.р.

Дети

1914 г.р.
1915 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1894

Отец: Пестов Иван Иванович

Мать: Пестова Зиновья Самойловна

Бракосочетание
27.01.1913

Муж: Ражев Тимофей Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.05.1914

Дочь: Думнова Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Ражев Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
30.08.1915

Сын: Ражев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Ражев Тимофей Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1916

Сын: Ражев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Ражев Тимофей Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ражев Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
06.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ражев Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
29.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ражев Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
02.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ражев Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ражев Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна Тимофеевна

Отец ребёнка: Ражев Тимофей Андреевич

Смерть
1972
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