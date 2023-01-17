Ражева (Пестова) Мария (Марфа) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1894
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1894
Отец: Пестов Иван Иванович
Бракосочетание
27.01.1913
Рождение ребёнка
20.05.1914
Дочь: Думнова Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Ражев Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
30.08.1915
Сын: Ражев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Ражев Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
17.09.1916
Сын: Ражев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Ражев Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
05.03.1921
Рождение ребёнка
06.10.1924
Рождение ребёнка
29.08.1927
Рождение ребёнка
02.12.1929
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна Тимофеевна
Отец ребёнка: Ражев Тимофей Андреевич
Смерть
1972