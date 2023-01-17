Ражев Александр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения17.09.1916
Дата смерти16.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1916
Рождение ребёнка
19.12.1941
Рождение ребёнка
24.04.1947
Рождение ребёнка
21.12.1949
Рождение ребёнка
23.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ражева Енафа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.12.1983
Похороны
Неизвестно