Ражев Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ражев Александр Тимофеевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.09.1916

Дата смерти

16.12.1983

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1917 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1916

Отец: Ражев Тимофей Андреевич

Мать: Ражева Мария (Марфа) Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ражева Енафа Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ражева Енафа Степановна

Рождение ребёнка
21.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ражева Енафа Степановна

Рождение ребёнка
23.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ражева Енафа Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.12.1983
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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