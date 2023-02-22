Ражева (Сатина) Енафа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1917
Дата смерти21.12.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1917
Отец: Сатин Степан Васильевич
Мать: Сатина Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
19.12.1941
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.04.1947
Рождение ребёнка
21.12.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1949
Причина смерти: при родах Фёдора