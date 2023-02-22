Ражева (Сатина) Енафа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ражева (Сатина) Енафа Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1917

Дата смерти

21.12.1949

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1917

Отец: Сатин Степан Васильевич

Мать: Сатина Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
19.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ражев Александр Тимофеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ражев Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ражев Александр Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ражев Александр Тимофеевич

Смерть
21.12.1949
Причина смерти: при родах Фёдора
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