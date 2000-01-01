Сатина (Потапова) Надежда Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатина (Потапова) Надежда Семёновна

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Место рождения

Марфино, Сосновский район, Горьковская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

02.02.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Потапов Семён Степанович

Мать: не указана

Марфино, Сосновский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
12.04.1905

Дочь: Галина Степановна

Отец ребёнка: Сатин Степан Васильевич

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
20.02.1906

Дочь: Лидия Степановна

Отец ребёнка: Сатин Степан Васильевич

Селитьба
Рождение ребёнка
08.07.1909

Дочь: Сгибнева Валентина Степановна

Отец ребёнка: Сатин Степан Васильевич

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
16.09.1914

Сын: Сатин Вениамин Степанович

Отец ребёнка: Сатин Степан Васильевич

с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1915

Сын: Сатин Вениамин Степанович

Отец ребёнка: Сатин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
13.01.1917

Дочь: Ражева Енафа Степановна

Отец ребёнка: Сатин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
30.03.1918

Сын: Сатин Вениамин Степанович

Отец ребёнка: Сатин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
30.03.1921

Сын: Сатин Александр Степанович

Отец ребёнка: Сатин Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатин Степан Васильевич

Смерть
02.02.1947
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