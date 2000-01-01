Сатина (Потапова) Надежда Семёновна
Место рожденияМарфино, Сосновский район, Горьковская область
Дата рождения1889
Дата смерти02.02.1947
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Потапов Семён Степанович
Мать: не указана
Марфино, Сосновский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
12.04.1905
Дочь: Галина Степановна
Отец ребёнка: Сатин Степан Васильевич
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
20.02.1906
Дочь: Лидия Степановна
Отец ребёнка: Сатин Степан Васильевич
Селитьба
Рождение ребёнка
08.07.1909
Дочь: Сгибнева Валентина Степановна
Отец ребёнка: Сатин Степан Васильевич
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
16.09.1914
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1915
Рождение ребёнка
13.01.1917
Дочь: Ражева Енафа Степановна
Отец ребёнка: Сатин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1918
Рождение ребёнка
30.03.1921
Сын: Сатин Александр Степанович
Отец ребёнка: Сатин Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1947