Сгибнева Валентина Степановна
Место рождения
Дата рождения08.07.1909
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1909
Отец: Сатин Степан Васильевич
Мать: Сатина Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
04.04.1930
Рождение ребёнка
29.02.1932
Рождение ребёнка
05.11.1944
Рождение ребёнка
18.02.1951
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно