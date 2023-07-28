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Сгибнева Валентина Степановна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.07.1909

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1909

Отец: Сатин Степан Васильевич

Мать: Сатина Надежда Семёновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
29.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
05.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
18.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Алексей Павлович

Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область