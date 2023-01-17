Сгибнев Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1909
Дата смерти18.10.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909
Отец: Сгибнев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1930
Рождение ребёнка
29.02.1932
Рождение ребёнка
05.11.1944
Рождение ребёнка
18.02.1951
Смерть
18.10.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область