Сгибнев Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнев Алексей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1909

Дата смерти

18.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909

Отец: Сгибнев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Валентина Степановна

Рождение ребёнка
29.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Валентина Степановна

Рождение ребёнка
05.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Валентина Степановна

Рождение ребёнка
18.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Валентина Степановна

Смерть
18.10.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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