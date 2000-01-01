Думнова (Ражева) Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Ражева) Елена Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1914

Дата смерти

28.03.1993

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

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1948 г.р.
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1914

Отец: Ражев Тимофей Андреевич

Мать: Ражева Мария (Марфа) Ивановна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
09.11.1948

Сын: Думнов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Думнов Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
29.05.1951

Сын: Думнов Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Думнов Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
30.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Яков Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Яков Кондратьевич

Смерть
28.03.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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