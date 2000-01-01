Думнова (Ражева) Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1914
Дата смерти28.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1914
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
09.11.1948
Отец ребёнка: Думнов Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
29.05.1951
Сын: Думнов Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Думнов Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
30.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Яков Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область