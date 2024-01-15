Думнов Яков Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1909
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
09.11.1948
Рождение ребёнка
29.05.1951
Рождение ребёнка
30.09.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Думнова Елена Тимофеевна
Смерть
Неизвестно