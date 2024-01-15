Думнов Яков Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнов Яков Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1909

Отец: Думнов Кондратий Павлович

Мать: Думнова Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
29.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Елена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова Елена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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