Думнова (Пьянова) Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Пьянова) Прасковья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Пьянов Филипп Степанович

Мать: Пьянова Пелагея

Бракосочетание
19.01.1900

Муж: Думнов Кондратий Павлович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
11.12.1900

Сын: Думнов Павел? Кондратьевич

Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
22.07.1902

Сын: Думнов Иосиф? Кондратьевич

Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович

Рождение ребёнка
02.05.1907

Сын: Думнов Афанасий Кондратьевич

Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович

Рождение ребёнка
12.10.1909

Сын: Думнов Яков Кондратьевич

Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Думнов Александр Кондратьевич

Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович

Рождение ребёнка
05.08.1914

Сын: Думнов Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович

Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: Анастасия Кондратьевна

Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович

Рождение ребёнка
16.08.1917

Дочь: Анастасия Кондратьевна

Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович

Смерть
Неизвестно
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