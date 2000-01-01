Думнова (Пьянова) Прасковья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Пьянов Филипп Степанович
Мать: Пьянова Пелагея
Бракосочетание
19.01.1900
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
11.12.1900
Сын: Думнов Павел? Кондратьевич
Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
22.07.1902
Сын: Думнов Иосиф? Кондратьевич
Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович
Рождение ребёнка
02.05.1907
Сын: Думнов Афанасий Кондратьевич
Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович
Рождение ребёнка
12.10.1909
Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Думнов Александр Кондратьевич
Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович
Рождение ребёнка
05.08.1914
Сын: Думнов Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Анастасия Кондратьевна
Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович
Рождение ребёнка
16.08.1917
Дочь: Анастасия Кондратьевна
Отец ребёнка: Думнов Кондратий Павлович
Смерть
Неизвестно