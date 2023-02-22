Думнов Кондратий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Думнов Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1900
Рождение ребёнка
11.12.1900
Сын: Думнов Павел? Кондратьевич
Мать ребёнка: Думнова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
22.07.1902
Сын: Думнов Иосиф? Кондратьевич
Мать ребёнка: Думнова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
02.05.1907
Сын: Думнов Афанасий Кондратьевич
Мать ребёнка: Думнова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
12.10.1909
Мать ребёнка: Думнова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Думнов Александр Кондратьевич
Мать ребёнка: Думнова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
05.08.1914
Сын: Думнов Алексей Кондратьевич
Мать ребёнка: Думнова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Анастасия Кондратьевна
Мать ребёнка: Думнова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
16.08.1917
Дочь: Анастасия Кондратьевна
Мать ребёнка: Думнова Прасковья Филипповна
Смерть
Неизвестно