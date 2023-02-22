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Пьянов Филипп Степанович

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Место рождения

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь

Дата рождения

09.10.1857

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1857

Отец: Пьянов Степан Зиновьевич

Мать: Пьянова Устинья Игнатьевна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: Думнова Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Пьянова Татьяна Дементьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Пьянов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея

Рождение ребёнка
1885

Сын: Пьянов Максим Филиппович

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея

Рождение ребёнка
1887

Сын: Пьянихин Самон Филиппович

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея

Рождение ребёнка
15.01.1893

Дочь: Шилкина Анна Филипповна

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея

Рождение ребёнка
21.06.1896

Дочь: Цыгорова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянова Татьяна Дементьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьянов Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянова Пелагея

Смерть
После 1923
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