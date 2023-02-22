Пьянов Филипп Степанович
Место рожденияc Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Дата рождения09.10.1857
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1857
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
20.10.1879
Дочь: Думнова Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Пьянова Татьяна Дементьева
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1882
Сын: Пьянов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея
Рождение ребёнка
1887
Сын: Пьянихин Самон Филиппович
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея
Рождение ребёнка
15.01.1893
Дочь: Шилкина Анна Филипповна
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея
Рождение ребёнка
21.06.1896
Дочь: Цыгорова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пьянова Пелагея
Смерть
После 1923