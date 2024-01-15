Шилкина (Пьянова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилкина (Пьянова) Анна Филипповна

Шилкина (Пьянова) Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1893

Дата смерти

26.11.1987

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1856 г.р.

Муж

1893 г.р.

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1893

Отец: Пьянов Филипп Степанович

Мать: Пьянова Пелагея

Бракосочетание
04.02.1913

Муж: Шилкин Павел Лукич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
27.10.1919

Дочь: Цаплинова Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Шилкин Павел Лукич

Рождение ребёнка
17.02.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилкин Павел Лукич

Рождение ребёнка
03.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилкин Павел Лукич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилкин Павел Лукич

Рождение ребёнка
20.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилкин Павел Лукич

Смерть
26.11.1987
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close