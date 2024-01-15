Шилкина (Пьянова) Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1893
Дата смерти26.11.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1893
Отец: Пьянов Филипп Степанович
Мать: Пьянова Пелагея
Бракосочетание
04.02.1913
Муж: Шилкин Павел Лукич
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
27.10.1919
Дочь: Цаплинова Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Шилкин Павел Лукич
Рождение ребёнка
17.02.1922
Рождение ребёнка
03.08.1924
Рождение ребёнка
13.01.1927
Рождение ребёнка
20.03.1932
Смерть
26.11.1987
Похороны
Неизвестно