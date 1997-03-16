Шилкин Павел Лукич
Место рожденияc Селитьба
Дата рождения18.12.1893
Дата смерти13.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1893
Отец: Шилкин Лука
c Селитьба
Бракосочетание
04.02.1913
Жена: Шилкина Анна Филипповна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
27.10.1919
Дочь: Цаплинова Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Шилкина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
17.02.1922
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Шилкина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Шилкина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
13.01.1927
Дочь: Гусева Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Шилкина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
20.03.1932
Дочь: Телелюева Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Шилкина Анна Филипповна
Смерть
13.02.1943
Похороны
Неизвестно
Нижегородская обл., Россия