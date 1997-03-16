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Шилкин Павел Лукич

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Место рождения

c Селитьба

Дата рождения

18.12.1893

Дата смерти

13.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1893

Отец: Шилкин Лука

Мать: Шилкина Марья (Савельевна?) Семёновна?

c Селитьба
Бракосочетание
04.02.1913

Жена: Шилкина Анна Филипповна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
27.10.1919

Дочь: Цаплинова Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Шилкина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
17.02.1922

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Шилкина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шилкин Леонид Павлович

Мать ребёнка: Шилкина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
13.01.1927

Дочь: Гусева Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Шилкина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
20.03.1932

Дочь: Телелюева Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Шилкина Анна Филипповна

Смерть
13.02.1943
Похороны
Неизвестно
Нижегородская обл., Россия
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