Цаплинова (Шилкина) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Шилкина) Пелагея Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1919

Дата смерти

06.07.2010

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1919

Отец: Шилкин Павел Лукич

Мать: Шилкина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
21.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов Александр Иванович

Смерть
06.07.2010
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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