Цаплинова (Шилкина) Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1919
Дата смерти06.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1919
Отец: Шилкин Павел Лукич
Мать: Шилкина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
21.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.2010
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область