Цаплинов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1918

Дата смерти

24.08.1974

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1918 г.р.
1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1918

Отец: Цаплинов Иван Васильевич

Мать: Цаплинова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Пелагея Павловна

Смерть
24.08.1974
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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