Цаплинов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1918
Дата смерти24.08.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1918
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
15.08.1950
Рождение ребёнка
21.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1974
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область