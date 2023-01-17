Цаплинов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1875
Рождение ребёнка
16.02.1893
Дочь: Телелюева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1899
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
08.02.1901
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
23.10.1902
Сын: Цаплинов Василий Иванович
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1903
Дочь: Пестова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
27.12.1905
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.09.1907
Дочь: Кальмина Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1910
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
24.07.1913
Дочь: Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1914
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1916
Дочь: Анфея Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
13.02.1918
Сын: Цаплинов Александр Иванович
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно