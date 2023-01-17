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Цаплинов Иван Васильевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1875

Отец: Цаплинов Василий Иванович

Мать: Цаплинова Анастасия Ларионовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.02.1893

Дочь: Телелюева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
01.03.1899

Сын: Цаплинов Павел Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.02.1901

Сын: Цаплинов Васил. Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1902

Сын: Цаплинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.12.1903

Дочь: Пестова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
27.12.1905

Сын: Цаплинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1907

Дочь: Кальмина Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
14.02.1910

Сын: Цаплинов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
24.07.1913

Дочь: Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1914

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
14.02.1916

Дочь: Анфея Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.02.1918

Сын: Цаплинов Александр Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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