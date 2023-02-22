Цаплинова (Аникина) Анастасия Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1851
Дата смерти21.05.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1851
Бракосочетание
14.02.1872
Рождение ребёнка
01.09.1873
Сын: Цаплинов (аникин) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1875
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Василий Иванович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Цаплинов Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Василий Иванович
Смерть
21.05.1881
Причина смерти: Одержимая болезнью Черная немощь утонула