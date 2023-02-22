Цаплинова (Аникина) Анастасия Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Аникина) Анастасия Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1851

Дата смерти

21.05.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1851

Отец: Аникин Ларион (Лаврентий) Кириллов

Мать: Аникина Марья Прокопьевна

Бракосочетание
14.02.1872

Муж: Цаплинов (аникин) Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1873

Сын: Цаплинов (аникин) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1875

Сын: Цаплинов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Цаплинов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Василий Иванович

Смерть
21.05.1881
Причина смерти: Одержимая болезнью Черная немощь утонула
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