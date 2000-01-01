Аникина Марья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Марья Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

09.10.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Аникин Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Аникин Лаврентий Кириллович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Аникин Степан Лаврентьевич

Отец ребёнка: Аникин Лаврентий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Лаврентий Кириллович

Смерть
09.10.1866
Причина смерти: Горячка
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