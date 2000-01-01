Аникина Марья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти09.10.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Аникин Лаврентий Кириллович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Аникин Степан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Аникин Лаврентий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1866
Причина смерти: Горячка