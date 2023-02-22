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Аникин Василий Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1854

Отец: Аникин Ларион (Лаврентий) Кириллов

Мать: Аникина Марья Прокопьевна

Бракосочетание
30.01.1878

Жена: Аникина Ксения Васильева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.12.1879

Сын: Аникин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Аникина Ксения Васильева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.05.1882

Дочь: Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: Аникина Ксения Васильева

Рождение ребёнка
28.03.1884

Сын: Аникин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Аникина Ксения Васильева

Рождение ребёнка
12.07.1885

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Аникина Ксения Васильева

Бракосочетание
11.05.1888

Жена: Аникина Пелагея Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.09.1889

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
21.04.1891

Сын: Аникин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
?.02.1893

Дочь: Филиция Васильевна

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
20.03.1894

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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