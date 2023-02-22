Аникин Василий Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1854
Бракосочетание
30.01.1878
Жена: Аникина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
29.12.1879
Мать ребёнка: Аникина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
07.05.1882
Дочь: Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: Аникина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
28.03.1884
Мать ребёнка: Аникина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
12.07.1885
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Аникина Ксения Васильева
Бракосочетание
11.05.1888
Жена: Аникина Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
10.09.1889
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
21.04.1891
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
?.02.1893
Дочь: Филиция Васильевна
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
20.03.1894
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Петрова
Смерть
Неизвестно