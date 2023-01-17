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Аникина (Коробова) Ксения Васильева

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

26.03.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Коробов Василий Иванов

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
30.01.1878

Муж: Аникин Василий Ларионов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.12.1879

Сын: Аникин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Аникин Василий Ларионов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.05.1882

Дочь: Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Аникин Василий Ларионов

Рождение ребёнка
28.03.1884

Сын: Аникин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Аникин Василий Ларионов

Рождение ребёнка
12.07.1885

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Аникин Василий Ларионов

Смерть
26.03.1888
Причина смерти: Чахотка
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