Аникина (Коробова) Ксения Васильева
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти26.03.1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Коробов Василий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1878
Рождение ребёнка
29.12.1879
Отец ребёнка: Аникин Василий Ларионов
Рождение ребёнка
07.05.1882
Дочь: Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Аникин Василий Ларионов
Рождение ребёнка
28.03.1884
Отец ребёнка: Аникин Василий Ларионов
Рождение ребёнка
12.07.1885
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Аникин Василий Ларионов
Смерть
26.03.1888
Причина смерти: Чахотка