Аникина (Черствая) Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Черствая) Пелагея Петрова

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Место рождения

д.Красное

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Черствый Пётр Кириллов

Мать: не указана

д.Красное
Бракосочетание
11.05.1888

Муж: Аникин Василий Ларионов

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
?.02.1893

Дочь: Филиция Васильевна

Отец ребёнка: Аникин Василий Ларионов

Рождение ребёнка
20.03.1894

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Аникин Василий Ларионов

с. Селитьба
Смерть
Неизвестно
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