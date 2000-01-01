Аникина (Черствая) Пелагея Петрова
Место рожденияд.Красное
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Черствый Пётр Кириллов
Мать: не указана
д.Красное
Бракосочетание
11.05.1888
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
?.02.1893
Дочь: Филиция Васильевна
Отец ребёнка: Аникин Василий Ларионов
Рождение ребёнка
20.03.1894
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Аникин Василий Ларионов
с. Селитьба
Смерть
Неизвестно