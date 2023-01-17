Цаплинов Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
12.01.1898
Рождение ребёнка
24.10.1898
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1900
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1901
Сын: Цаплинов Степан Фёдорович
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1907
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1909
Сын: Цаплинов Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1914
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1915
Сын: Цаплинов Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1916
Дочь: Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно