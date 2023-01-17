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Цаплинов Фёдор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Цаплинов Василий Иванович

Мать: Цаплинова Анастасия Ларионовна

Бракосочетание
12.01.1898

Жена: Цаплинова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1898

Сын: Цаплинов Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.01.1900

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.03.1901

Сын: Цаплинов Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1907

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.12.1909

Сын: Цаплинов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.04.1914

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1915

Сын: Цаплинов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.07.1916

Дочь: Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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