Цаплинов Яков Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаплинов Яков Фёдорович

Цаплинов Яков Фёдорович

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.10.1898

Дата смерти

13.08.1943

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1898

Отец: Цаплинов Фёдор Васильевич

Мать: Цаплинова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
16.01.1917

Жена: Цаплинова Анна Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
29.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Ивановна

Военная служба
21.11.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
13.08.1943
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close