Цаплинов Яков Фёдорович
Место рождения
Дата рождения24.10.1898
Дата смерти13.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1898
Бракосочетание
16.01.1917
Рождение ребёнка
18.07.1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
29.06.1937
Военная служба
21.11.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
13.08.1943
Причина смерти: На войне