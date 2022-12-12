Сосновское
Сосновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2162Сосновское, с. вл.при суходоле Хутромки и прудах.3919210699797Церковь православная 1. Базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
184. Сосновское, село бывшее владельческое, дворов 294, жителей 1452, волостное правление (уездный город в 36 верстах), церковь православная, 7 ветряных мельниц, 2 кирпич Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9380Сосновскоераб.посёлок55°48'43°11'N-38-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сосновский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Сосновское
22650151051рп Сосновскоерабочий поселок