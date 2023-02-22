Кальмина (Цаплинова) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1907
Дата смерти24.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907
Рождение ребёнка
02.02.1931
Рождение ребёнка
14.01.1933
Рождение ребёнка
17.04.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енафа Александровна
Отец ребёнка: Кальмин Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1979
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область