Кальмина (Цаплинова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмина (Цаплинова) Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1907

Дата смерти

24.08.1979

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907

Отец: Цаплинов Иван Васильевич

Мать: Цаплинова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
02.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Александр Степанович

Рождение ребёнка
14.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Александр Степанович

Рождение ребёнка
17.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Енафа Александровна

Отец ребёнка: Кальмин Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальмин Александр Степанович

Смерть
24.08.1979
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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