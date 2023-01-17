Кальмин Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения17.06.1905
Дата смерти04.03.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1905
Отец: Кальмин Степан Васильевич
Мать: Кальмина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1931
Рождение ребёнка
14.01.1933
Рождение ребёнка
17.04.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кальмина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енафа Александровна
Мать ребёнка: Кальмина Марфа Ивановна
Смерть
04.03.1940
Причина смерти: На войне