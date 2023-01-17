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Кальмин Александр Степанович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.06.1905

Дата смерти

04.03.1940

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1905

Отец: Кальмин Степан Васильевич

Мать: Кальмина Мария Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальмина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальмина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальмина Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальмина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Енафа Александровна

Мать ребёнка: Кальмина Марфа Ивановна

Смерть
04.03.1940
Причина смерти: На войне
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