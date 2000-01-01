Кальмина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1891
Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
25.08.1893
Дочь: Бочкарёва Анна Степановна
Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Марина Степановна
Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
12.12.1902
Сын: Кальмин Аксентий Степанович
Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1905
Сын: Кальмин Александр Степанович
Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич
РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитьба
Рождение ребёнка
20.06.1908
Сын: Кальмин Леонид Степанович
Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
14.04.1913
Сын: Кальмин Степан Степанович
Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно