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Кальмина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Кальмин Иван Степанович

Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
25.08.1893

Дочь: Бочкарёва Анна Степановна

Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Марина Степановна

Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
12.12.1902

Сын: Кальмин Аксентий Степанович

Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
17.06.1905

Сын: Кальмин Александр Степанович

Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич

РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитьба
Рождение ребёнка
20.06.1908

Сын: Кальмин Леонид Степанович

Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
14.04.1913

Сын: Кальмин Степан Степанович

Отец ребёнка: Кальмин Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальмин Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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