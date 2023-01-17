Бочкарёва (Кальмина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Кальмина) Анна Степановна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.08.1893

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1893

Отец: Кальмин Степан Васильевич

Мать: Кальмина Мария Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
30.01.1913

Муж: Бочкарёв Анатолий Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: Филицата Анатольевна

Отец ребёнка: Бочкарёв Анатолий Фёдорович

Рождение ребёнка
16.06.1915

Сын: Бочкарёв Ювиналий Анатольевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Анатолий Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.08.1919

Дочь: Бутусова Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Бочкарёв Анатолий Фёдорович

Смерть
1975
Наумовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Наумовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
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