Бочкарёва (Кальмина) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения25.08.1893
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1893
Отец: Кальмин Степан Васильевич
Мать: Кальмина Мария Ивановна
Бракосочетание
30.01.1913
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: Филицата Анатольевна
Отец ребёнка: Бочкарёв Анатолий Фёдорович
Рождение ребёнка
16.06.1915
Сын: Бочкарёв Ювиналий Анатольевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Анатолий Фёдорович
Рождение ребёнка
05.08.1919
Дочь: Бутусова Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Бочкарёв Анатолий Фёдорович
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно